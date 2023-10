Oberwasser erst in Überzahl

Dem TSV Gersthofen spielt beim 2:0-Sieg im Nachbarschaftsderby gegen den VfL Ecknach eine frühe Gelb-Rote Karte in die Karten.

Mit einem 2:0-Sieg gegen den VfL Ecknach hat der TSV Gersthofen den Gegner in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Nord überholt. Mit dieser Tatsache, den drei Punkten und einem herrlichen heraus gespielten Treffer zum 1:0 lassen sich die positivsten Aspekte des Abends vor 135 Zuschauern in Abendstein-Arena zusammenfassen.

Oberwasser bekam der TSV Gersthofen erst, als der Gegner in der 31. Minute in Unterzahl geriet. Serhat Örnek sah die Gelb-Rote Karte. Eine Zeitstrafe hätte es hier auch getan, aber nach einer Serie von Ecknacher Fouls hatte Schiedsrichter Jakob scheinbar das Ganze zusammengerechnet. Die Gäste wirkten etwas übermotiviert, wollten den irritierend schlechten Auftritt beim 0:4 gegen den VfR Neuburg vergessen machen. „Wir sprechen nahezu jede Woche darüber, völlig unabhängig vom Gegner, dass wir in der Bezirksliga mit nur 80 Prozent Einsatz keinen Blumentopf gewinnen“, hatte Spielertrainer Michael Eibel noch vor der Partie erläutert.

Drei Minuten vor seiner Hinausstellung hatte Örnek nach einem haarsträubenden Fehlpass von Niklas Gordy die bis dato einzige Gelegenheit des Spiels. Der Gersthofer Torhüter konnte jedoch seinen Fehler wieder gut machen und den Ball an die Querlatte lenken (28.).

Beim TSV Gersthofen scheint die Standortbestimmung in der neuen Liga noch immer nicht ganz abgeschlossen. Vom allerfeinsten war jedoch der Treffer zum 1:0. Nach einem butterweichen Pass von Kapitan Okan Yavuz zeigte Manuel Lippe perfekte Ballannahme und Abschluss. Den ersten Schuss aufs Tor verwandelte der als verkappter Außenverteidiger aufgelaufene 26-Jährige jedenfalls sehenswert.

Mit einem Mann mehr war der Druck des TSV Gersthofen in den zweiten 45 Minuten für die Gäste zu stark. Nach einem Abwehrfehler erhöhte Admir Omerbegovic zum 2:0 (53.) - mit dem zweiten Schuss aufs Tor. Recht viel mehr kam dann nicht mehr, weil die Gelb-Schwarzen den Ball zwar kontrolliert durch die Reihen zirkulieren ließen, ihn aber ins Tor tragen wollten. Selbst eine Zwei-Mann-Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen Ecknachs Kapitän Daniel Zakari konnte nicht genutzt werden. Moritz Buchart traf nur das Außennetz.

In der Nachspielzeit verpassten die Gäste durch Zakari und Angelo Jakob sogar noch den Ehrentreffer.

TSV Gersthofen: Gordy – Lippe, Gai, Vogel, Rosner – Okan Yavuz (83. Emini), Tjarks (46. Ruppenstein), Oktay Yavuz (66. Buchhart) – Meilinger (87. Muminovic), Atay (73. Balder), Omerbegovic.

VfL Ecknach: Helfer – Wehren, Birkl, Huber, Wiedholz (73. Mayinger) – Jakob, Zakari, Örnek – Eibel, Framberger, Erhard (65. Piller).

Tore: 1:0 Lippe (44.), 2:0 Omerbegovic (53.). - Schiedsrichter: Schwank (Mindelheim). - Zuschauer: 135. - Gelb-Rot: Örnek (31./VfL Ecknach)