Fußball

05.09.2022

Ottmarshauser Aufstiegseuphorie ist verflogen

Plus TSV Zusmarshausen weist den SV Ottmarshausen in der Kreisliga Augsburg mit 5:1 in die Schranken. TSV Neusäß trotzt den Last-Minute-Abgängen mit einem Heimerfolg.

Allen Abgängen der letzten Tage vor Ablauf der Wechselfrist zum Trotz konnte der TSV Neusäß den Tabellennachbarn ASV Hiltenfingen klar mit 3:1 schlagen. Der TSV Zusmarshausen setzte sich beim SV Ottmarshausen mit 5:1 durch, während der SSV Anhausen (0:4 bei der SpVgg Lagerlechfeld) und die SpVgg Westheim (0:3 gegen den FC Königsbrunn) leer ausgingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen