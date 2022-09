Pascal Mader mit dem Tor des Monats

Plus Der Wirbelwind des SV Cosmos Aystetten trifft beim 4:0-Sieg gegen den TSV Haunstetten zweimal

Der SV Cosmos Aystetten ist nach der 2:4-Niederlage beim FC Oberstdorf wieder auf Kurs. Die Schützlinge von Trainer Ivan Konjevic haben sich nach diesem Dämpfer schnell den Mund abgewischt und den TSV Haunstetten mit einem 4:0-Sieg aus dem Sportfeld geschossen. Damit konnte man sich wieder in das Verfolgerfeld der Fußball-Bezirksliga Süd einreihen.