Fußball

05.08.2023

Pfosten steht dem Gersthofer Glück im Weg

Nach einem erneuten frühen Rückstand konnten die Kicker des TSV Gersthofen (von links in schwarzen Trikots Florian Gai, Adnan Muminovic und Oktay Yavuz) den Abwehrriegel des FC Günzburg nicht knacken. Und wenn, dann landete der Ball am Aluminium. Foto: Marcus Merk

Plus Der TSV Gersthofen kann den Abwehrriegel des FC Günzburg nicht knacken und steht nach 90 Minuten und drei Aluminiumtreffern mit leeren Händen da.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Wie schon in den Spielen gegen Oettingen und in Wertingen sah sich der TSV Gersthofen auch gegen den FC Günzburg nach wenigen Minuten mit einem Rückstand konfrontiert. Diesmal konnte der Landesliga-Absteiger das 0:1 aus der 10. Minute nicht aufholen, weil man den Abwehrriegel der Gäste nicht knacken konnte. Und wenn, dann stand das Aluminium einem Gersthofer Treffer im Weg.

Die Hausherren begannen engagiert. Akut Ata lief schon in der 2. Minute ganz allein auf das Tor zu, jagte die Kugel jedoch vorbei. Günzburg war das effektiver. Nachdem Tim Paulheim mühelos durch die TSV-Hintermannschaft kurvte, stand Max Lamatsch da, wo ein Torjäger zu stehen hat, und stolperte die Kugel zum 0:1 ins Netz (10.). Gersthofen antwortete mit wütenden Angriffen: Akut Ata zielte drüber (11.), Adnan Muminovic köpfte aus drei Metern vorbei (16.) Admir Omerbegovic schoss den eigenen Mitspieler an (19.), Manuel Lippes Geschoss klärte FCG-Keeper Matthias Möhnle mit einem Reflex (25.). Günzburg war immer gefährlich und hätte durch Stefan Smolka beinahe das 0:2 erzielt. Der Kopfball klatschte an die Querlatte (23.). In der neu formierten Abwehr befand man sich in der Orientierungsphase, im Angriff in der Findungsphase.

