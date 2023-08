Fußball

vor 12 Min.

Punktloses Meitingen empfängt Horgau zum Derby der Gegensätze

Meitingens Abteilungsleiter Torsten Vrazic vertritt am Sonntag das im Urlaub weilende Trainer-Duo an der Seitenlinie.

Plus Der TSV Meitingen muss im Nachbarschaftsduell gegen den FC Horgau auf sein Trainer-Duo verzichten. Dennoch gibt es bei den Lechtalern Grund zur Hoffnung.

Von , Julian Christ Jonathan Lyne , Julian Christ Artikel anhören Shape

Wer am Sonntag in Richtung Meitinger Trainerbank schaut, wird sich womöglich wundern: Dort wird nämlich Abteilungsleiter Torsten Vrazic stehen. „Die Trainer sind nicht entlassen, das ist die positive Kunde“, scherzt er. Das Duo Christoph Brücker und Denis Buja weilt im Urlaub und wird das Derby gegen den FC Horgau. „Das ist ein bisschen blöd, aber da müssen wir jetzt durch“, sagt Vrazic. Routinier Mathias Heckel vertritt die beiden, hat auch das Training geleitet. Vrazic unterstützt an der Seitenlinie.

Nach vier Spielen wartet der TSV Meitingen noch auf den ersten Punkt. „Ein klassischer Fehlstart“, gesteht der Abteilungsleiter, betont aber auch: „Wir hatten schon ein bisschen Pech, hätten auch zweimal unentschieden können.“ Gegen den SV Wörnitzstein-Berg kassierte der TSV das 1:2 in Unterzahl erst kurz vor dem Ende. Auch beim VfR Jettingen (1:3) und gegen den TSV Wertingen (0:2) musste Meitingen die entscheidenden Gegentreffer erst in der Schlussphase schlucken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen