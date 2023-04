Rekordsieg im Kellerduell und furioser Endspurt des Kellerkinds

Plus Der SV Gablingen feiert einen 15:0-Sieg gegen den TSV Neusäß II, der TSV Lützelburg gleicht 0:3-Rückstand aus.

Das Spitzenreiter TSV Welden gegen den TSV Steppach nur zu einem torlosen Unentschieden kam, geht angesichts anderer Ergebnisse in der Kreisklasse Nordwest fast unter. Der SV Gablingen schoss Schlusslicht TSV Neusäß II mit 15:0 ab, der TSV Lützelburg machte in den letzten zehn Minuten aus einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3 gegen die SpVgg Auerbach.

Lützelburg - SpVgg Auerbach/St. 3:3 (0:2). Mit einem furiosen Endspurt holt die Uhl-Truppe noch einen glücklichen Punkt. Sehr einseitig verlief der erste Durchgang. Manuel Kaiser traf schon nach neun Minuten zum 0:1. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Thomasz Gwizdz auf 0:2. Das 0:3 wiederum durch Thomasz Gwizdz (57.) wiegte die Gäste in Sicherheit. Nach einer Stunde kamen die Lützelburger besser ins Spiel. Dann kamen wilde fünf Minuten: Lukas Lochbrunner lupfte den Ball zum 1:3 ins Netz (80.), Florian Kamissek bereitete mustergültig vor und Christian Bestele traf zum 2:3 (83.). Mit einem Traumtor volley aus 20 Metern hämmerte erneut Lukas Lochbrunner nur 100 Sekunden später das Runde ins Eckige zum viel umjubelten 3:3- Endergebnis. – Zuschauer: 77. (bph)