Fußball: Remis im Topspiel und ein treffsicherer Torhüter

Fußball

Elfmeter verwandelt: Horgau feiert treffsicheren Torwart

Horgaus Sieg gegen Meitingen entsteht auf kuriose Weise, weil ein Torhüter nervenstark ist. In Thierhaupten gibt es nach turbulenter Vorgeschichte ein Remis.
Von Fabian Strehle und Piet Bosse
    Thierhauptens Niko Schröttle und Gablingens Patrick Hoffmann trennten sich nach kurioser Vorgeschichte friedlich mit einem Unentschieden.
    Thierhauptens Niko Schröttle und Gablingens Patrick Hoffmann trennten sich nach kurioser Vorgeschichte friedlich mit einem Unentschieden. Foto: Karin Tautz

    Nachdem es im Vorfeld der Partie zwischen der SG Thierhaupten/SV Baar und dem SV Gablingen Streitereien wegen einer abgelehnten Spielverlegung von Seiten der Thierhauptener gab, trennten sich die beiden am Samstag mit einem 1:1-Remis. Für Thierhaupten ist es nach vier Siegen zum Start das zweite sieglose Spiel in Folge. Die Tabellenführung geht deshalb jetzt an den SC Biberbach. Zwei Topteams standen sich in der Kreisliga Augsburg gegenüber.

