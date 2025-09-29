Elfmeter verwandelt: Horgau feiert treffsicheren Torwart

Nachdem es im Vorfeld der Partie zwischen der SG Thierhaupten/SV Baar und dem SV Gablingen Streitereien wegen einer abgelehnten Spielverlegung von Seiten der Thierhauptener gab, trennten sich die beiden am Samstag mit einem 1:1-Remis. Für Thierhaupten ist es nach vier Siegen zum Start das zweite sieglose Spiel in Folge. Die Tabellenführung geht deshalb jetzt an den SC Biberbach. Zwei Topteams standen sich in der Kreisliga Augsburg gegenüber.

