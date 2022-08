Fußball

27.08.2022

Rote Karte trübt den Gersthofer Sieg

Plus Der zweite Dreier in Folge des TSV Gersthofen durch zwei Traumtore war hart umkämpft und wurde durch einen Platzverweis in der Pause getrübt. Was geschah im Kabinengang?

Von Oliver Reiser

Die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen. Bevor Schiedsrichter Philipp Ettenreich die zweite Halbzeit anpfiff, streckte er eine Rote Karte in die Luft und verteilte mehrere Gelbe Kartons. Der Adressat der Roten Karte war zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auf dem Spielfeld. Jermaine Meilinger musste nach einem Handgemenge in der Kabine in der Kabine bleiben. Dieser Platzverweis war der einzige Wermutstropfen, der sich am Freitagabend für den TSV Gersthofen ergab. Rein fußballerisch zeigten die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann eine leidenschaftliche Leistung und konnten so am Ende mit 2:1 gegen den SC Oberweikertshofen den zweiten Sieg in Folge in der Landesliga Südwest feiern.

