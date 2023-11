Fußball-Rückblende

28.11.2023

Von Garanten, Konstanten und Sündern

Dank der Tore von Stefan Simonovic (Mitte) marschiert der SV Cosmos Aystetten mit Riesenschritten in Richtung Landesliga. Rechts Spielertrainer Patrick Wurm, links Dominik Isufi. Foto: Oliver Reiser

Plus Während ein Meitinger gleich dreimal vorzeitig zum Duschen musste, zogen drei Gersthofer die Notbremse. Simonovic schießt Aystetten Richtung Landesliga. Eine Zwischenbilanz in den Bezirksligen.

Von Oliver Reiser

Die deutschen U17-Junioren kämpfen im klassischen Fußball-Land Indonesien um den Weltmeistertitel, in der Bundesliga werden vor Weihnachten die letzten Reserven mobilisiert. Die Fußball-Amateurmannschaften indes haben sich in der Winterpause verabschiedet, können sich nun Glühwein und Bratwürsten auf den Weihnachtsmärkten widmen. Wir wollen an dieser Stelle nochmals auf den bisherigen Saisonverlauf zurückblicken und eine kleine Zwischenbilanz ziehen und eine Bewertung der Landkreismannschaften von der Bezirksliga bis zu den A-Klassen vornehmen.

Zu Beginn unserer Serie nehmen wir die fünf Teams der beiden Bezirksligen unter die Lupe. Dabei gibt es drei Torhüter, die keine einzige Minute versäumt haben, sowie einen Spieler, der gleich dreimal vorzeitig zum Duschen geschickt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

