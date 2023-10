Fußball

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Das Trainergespann Andreas Jenik und Sebastian Hoffmann kehrt mit dem TSV Gersthofen an ihre ehemalige Wirkungsstätte beim FC Stätzling zurück. Foto: Oliver Reiser

Plus Die Besetzung der Trainerbänke sorgt im Nachbarschaftsderby zwischen dem TSV Gersthofen und dem FC Stätzling für zusätzliche Motivation.

Von Oliver Reiser

Mit rund 13 Kilometern ist der FC Stätzling der nächstgelegene Rivale des TSV Gersthofen in der Fußball-Bezirksliga Nord. Man kann beim Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) im Friedberger Ortsteil also durchaus von einem Nachbarschaftsderby sprechen.

Nach dem unnötigen 2:4-Ausrutscher beim SV Holzkirchen, den man wohl etwas auf die leichte Schulter genommen hatte, ist der TSV Gersthofen mit einem 2:1-Sieg gegen Schlusslicht SSV Glött schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Derby beim Tabellenzweiten FC Stätzling wird man eine Schippe drauflegen müssen – das ist allen im Gersthofer Lager klar.

