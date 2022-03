Fußball

14.03.2022

SC Altenmünster: Pleiten, Pech und Pannen

Plus Nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell der Bezirksliga Nord beim SC Bubesheim sieht es für die Zusamtaler düster aus

So wird das nichts mit dem Klassenerhalt: Schlusslicht SC Altenmünster konnte zum Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga Nord beim SC Bubes-heim nur mit 14 Mann anreisen, wobei ein Akteur hätte gar nicht auflaufen dürfen. Bereits als Gregor Bevanda humpelnd das Spielfeld betrat, ahnten die mitgereisten Anhänger der Gäste, dass dies nicht lange gut gehen würde. Und so kam es auch: Ohne eine Ballberührung musste er nach sechs Minuten ausgewechselt werden. Was folgte, war ein mühseliges Spiel, bei dem beide Mannschaften offenbarten, warum sie so tief im Keller steckten. Bubes-heim konnte es am Ende freilich egal sein: Mit einem 2:0-Sieg gelang den Westschwaben ein erster kleiner Befreiungsschlag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen