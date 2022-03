Fußball

28.03.2022

SC Altenmünster ringt den FC Horgau nieder

Plus Kleeblätter dominieren im Bezirksliga-Landkreisderby, doch das Kellerkind zeigt sich effizienter und hievt sich langsam aus der Abstiegszone.

Von Günther Herdin

Dass der SC Altenmünster das Augsburger Landkreisderby in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den FC Horgau gewinnen würde, daran glaubten die wenigsten der 200 Zuschauer zur Halbzeitpause. Wenige Sekunden vor dem Gang in die Kabinen gelang den Gästen der längst fällige Führungstreffer. Nach 92 Minuten stand aber kein 0:1 auf der Anzeigentafel, sondern ein 3:2-Sieg für die abstiegsbedrohten Zusamtaler. Diese schaffen es nach dem Wechsel, die Partie noch zu drehen und bekommen somit weiter Aufwind für die schwierigen Aufgaben in den kommenden Wochen.

