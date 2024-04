SC Altenmünster zeigt eine Reaktion

Abstiegsbedrohter SC Altenmünster besiegt den Aufstiegsaspiranten TSV Offingen mit 3:0.

Eine gute Reaktion zeigte die Mannschaft des SC Altenmünster nach der Niederlage in der Woche beim SV Mindelzell im Heimspiel der Fußball-Kreisliga West gegen den TSV Offingen. Mit einem auch in der Höhe verdienten 3:0-Heimsieg verpassten die Zusamtaler dem Aufstiegsaspiranten einen gewaltigen Dämpfer. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber auf dem rutschigen Untergrund immer mehr auf.

Dass Altenmünster nicht schon vor der Pause in Führung ging, lag an den etwas leichtfertig vergebenen Chancen von Manfred Glenk und Marco Kalkbrenner, die auf der rechten Seite bei Konterangriffen jeweils freie Schussbahn hatten, jedoch ein Abspiel bevorzugten. Beide Male erfolgten diese freilich zu unpräzise. Die SCA-Abwehr ließ auch nach dem Wechsel nichts zu. Torhüter Alexander Schmid und Tobias Kaifer organisierten die heimische Defensive, Kapitän Sebastian Kaifer unterband viele gegnerische Angriffe im Mittelfeld und krönte seine gute Leistung mit dem Treffer zum 3:0-Endstand in der 82. Minute. Zuvor hatten die beiden Youngster Niklas Rigel (53.) und Dominik Bauer (60.) mit ihren Treffern die Weichen auf Sieg gestellt.

Altenmünsters Coach Roger Kindler war mit dem Auftritt der Seinen zufrieden, mahnte aber im Hinblick auf die kommenden Wochen: „Wir dürfen jetzt auf keinen Fall wieder nachlassen.“ (her)