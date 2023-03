SC Altenmünstergeht mit zwei Neuzugängen ins Nachholspiel

Plus Der SC Altenmünster ist im Kellerduell gegen die SG Reisensburg gefordert. Ein Frühjahrscheck.

Mit 16 Punkten aus 15 Spielen hat der SC Altenmünster in der Fußball-Kreisliga West eine bescheidene Vor- und Herbstrunde gespielt. Der Bezirksliga-Absteiger konnte nur selten überzeugen und hat als Tabellenzehnter vor dem Abstiegs-Relegationsplatz gerade mal vier Zähler Vorsprung. Umso wichtiger wäre es für die Zusamtaler, mit einem Heimsieg im Nachholspiel am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten SG Reisensburg zu starten. Im Frühjahrscheck nehmen wir die Zusamtaler unter die Lupe.