SC Biberbach geht auf Tuchfühlung

Plus Den Galgenberg-Kickern gelingt ein 5:1-Sieg in Westendorf. Keine Tore im Gersthofer Stadtderby.

In der A-Klasse Nordwest setzte sich der Tabellenführer SC Biberbach mit 5:1 beim Schlusslicht VfL Westendorf durch und ging damit auf Tuchfühlung zum spielfreien Spitzenreiter SV Erlingen. Im Kellerduell konnte sich der SV Achsheim mit 2:0 gegen den TSV Leitershofen III durchsetzen. Keine Tore gab es im Gersthofer Stadtderby zwischen dem CSC Batzenhofen und dem TSV Gersthofen II.