Fußball

21.11.2022

SC Biberbach setzt sich ab

Plus SV Erlingen rutscht in Zusmarshausen aus. Zwei Spieler in der A-Klasse Nordwest erzielen jeweils vier Treffer.

Der TSV Zusmarshausen II überraschte mit einen 3:0-Sieg gegen den tabellenzweiten SV Erlingen. Dadurch konnte sich der SC Biberbach (5:0 gegen TSV Leitershofen III) an der Spitze der A-Klasse Nordwest noch weiter absetzen.

