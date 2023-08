Fußball

SC Biberbach wirft den TSV Schwaben Augsburg aus dem Pokal

Plus Die Frauen des SC Biberbach setzen sich im Verbandspokal gegen den höherklassigen TSV Schwaben Augsburg 1:0 durch.

Die Damen des SC Biberbach haben in der ersten Runde des Verbandspokals ein Ausrufezeichen gesetzt. In einem hochspannenden Duell mit dem höherklassigen TSV Schwaben Augsburg setzte sich der Neu-Landesligist mit einem knappen 1:0-Sieg durch. Die Biberbacherinnen zeigten eine starke Teamleistung, verschoben immer wieder geschickt in der Defensive und wehrten so viele Angriffe der Augsburgerinnen ab. So entschied die Mannschaft von Trainer Fabian Wolf eine Partie mit vielen intensiven Zweikämpfen und temporeichen Spielzügen auf beiden Seiten für sich.

In der ersten Halbzeit gelang es zunächst keiner der beiden Mannschaften, den Ball im Netz unterzubringen - obwohl sich einige vielversprechende Torchancen boten. Die Torhüterin des SC Biberbach, Maximiliane Kirberg, zeigte sich allerdings sehr aufmerksam und parierte einige Schüsse gekonnt. Beide Abwehrreihen hatten alle Hände voll zu tun, um die Offensivspielerinnen des Gegners in Schach zu halten.

