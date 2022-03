SCA ist die Rote Laterne los

Plus Schlusslicht Altenmünster gibt in der Bezirksliga Nord ein Lebenszeichen.

Eine gute Reaktion zeigte der SC Altenmünster nach der 0:2-Auftaktniederlage beim SC Bubesheim und gewann das Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord beim SV Wörnitzstein-Berg verdient mit 2:1. Die Rote Laterne sind die Zusamtaler nach diesem Dreier erstmals los, der Weg zum angepeilten Klassenerhalt ist aber noch ein weiter.