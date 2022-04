Fußball

30.04.2022

Schlechte Stimmung vor dem Pokalfinale

Plus Am Sonntag trifft der TSV Neusäß im Toto-Pokalfinale auf den TSV Bobingen. Eigentlich ein Highlight, doch beim Kreisligisten hängt der Haussegen schief.

Von Max Gschwilm

Am Wochenende stehen in ganz Bayern wieder die Kreisendspiele im Toto-Pokal-Wettbewerb an. Neben den lukrativen Prämien von BFV-Partner Lotto Bayern (der Gewinner erhält 1600 Euro Siegprämie) dürfen sich die Kreis-Champions auch über die Teilnahme an der ersten Hauptrunde des Toto-Pokal-Wettbewerbs 2022/23 freuen. Dort wartet auf die 22 Kreispokal-Siegerteams dank der „Wunschlose“ eine Spitzenmannschaft aus dem Freistaat. So euphorisch, wie es in der Pressemitteilung des Verbandes dargestellt wird, sehen die beteiligten Vereine den Pokal indes nicht. Mehr Groll als Vorfreude verursacht das Finale zum Beispiel bei Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber: „Der Verband greift damit aktiv in den Abstiegskampf ein, nur weil der Pokal heilig ist.“

