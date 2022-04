Schützenfest auch ohne Torjäger

Plus Kreisliga-Spitzenreiter TSV Dinkelscherben fertigt Lagerlechfeld mit 7:3 ab. Schlusslicht FC Emersacker verliert auch das Kellerduell.

Landkreis Der TSV Dinkelscherben zeigte vor heimischer Kulisse beim 7:3 gegen die SpVgg Lagerlechfeld einmal mehr ein Offensiv-Spektakel, obwohl Top-Torjäger Phillip Schmid nach seiner Handverletzung noch nicht zum Einsatz kam, aber zumindest wieder im Kader war. Die dritte Heimniederlage in Folge kassierte der TSV Zusmarshausen beim 0:1 gegen den Kissinger SC. Schlusslicht FC Emersacker verlor auch das Kellerduell gegen den TSV Schwabmünchen mit 1:4 und dürfte nun ´kaum mehr zu retten sein.