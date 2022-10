Schützenfest in Batzenhofen

Plus Armin Sukalic (6) und Leon Schuster (4) erzielen alle zehn Tore beim 10:1-Sieg gegen Adelsried.

In der A-Klasse Nordwest bleibt der SC Biberbach auch im elften Spiel ungeschlagener Tabellenführer durch ein 3:1 gegen den TSV Herbertshofen. Erster Verfolger bleibt der SV Erlingen (3:1 gegen SV Wörleschwang). Ein Schützenfest feierte der CSC Batzenhofen. Beim 10:1 gegen den SV Adelsried erzielten Armin Sukalic (6) und Leon Schuster (4) alle Tore.