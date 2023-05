Fußball

06.05.2023

Schützenhilfe für Keller und Spitze

Plus Neusäß und Ottmarshausen wollen das Auf- und Abstiegsdrama maßgeblich beeinflussen. Westheim steht das Wasser bis zum Hals.

In der Kreisliga Augsburg stehen in Sachen Aufstiegsrennen und Abstiegskampf die entscheidenden Wochen an. Der TSV Zusmarshausen, der am kommenden Sonntag den ASV Hiltenfingen empfängt, liegt mit zwei Spielen weniger nur sechs Punkte hinter Tabellenführer Langerringen, der zeitgleich beim TSV Neusäß gastiert. Während der SV Ottmarshausen beim Tabellenschlusslicht TSV Schwaben Augsburg II antritt, empfängt die SpVgg Westheim im Abstiegskampf den TSV Pfersee. Etwas entspannter ist die Lage beim SSV Anhausen auf Rang neun, der bei der TG Viktoria Augsburg zu Gast ist.

TSV Zusmarshausen – ASV Hiltenfingen . Noch vor dem Anpfiff wurde die Partie zwischen dem TSV und dem FC Stätzling II am vergangenen Samstag gecancelt. „Wir hätten natürlich gerne gespielt, aber Stätzling hat die Partie wegen der Platzverhältnisse abgesagt, da kann man nichts machen“, sagt Zusmarshausens Coach Reinhard Brachert. Der TSV steht nach 23 absolvierten Partien mit 47 Zählern nur knapp hinter den Aufstiegskonkurrenten aus Lagerlechfeld (48 Punkte) und Langerringen (53 Punkte). In der laufenden Woche will Brachert die Spannung im Training hochhalten. „Das wird ein schwieriges Spiel, Hiltenfingen wird die Punkte nicht einfach herschenken, aber wir wollen natürlich zu Hause einen Dreier einfahren“, betont der Trainer. In dieser Phase der Saison müsse man unabhängig vom Gegner in jedem Spiel 150 Prozent geben, fügt er hinzu.

TSV Neusäß – SpVgg Langerringen . Zum Spielverderber der Liga zu werden, hatte sich der TSV Neusäß für die letzten Partien der Saison vorgenommen. Dieser Rolle wurden die Lohwälder in der Begegnung beim Tabellenzweiten Lagerlechfeld durchaus gerecht (2:2). In allerletzter Minute wäre dem TSV sogar fast noch der Siegtreffer gelungen. „Für Außenstehende haben wir einen Punkt geholt, nach diesem Spielverlauf war es aber eine gefühlte Niederlage“, resümiert Neusäß-Coach Serkan Demharter. Bis zur 85. Minute sei seine Mannschaft klar überlegen gewesen, fügt er hinzu. Am kommenden Sonntag ist Ligaprimus Langerringen im Lohwaldstadion zu Gast. Nach der herben 0:5-Niederlage im Hinspiel hat Demharter an sein Team eine klare Vorgabe. „Wir haben etwas gut zu machen und wollen der ein oder anderen Mannschaft der Liga eine Freude machen“.

TSV Schwaben Augsburg II – SV Ottmarshausen . Mit elf Toren aus den letzten beiden Partien hat der SV Ottmarshausen endgültig den Klassenerhalt eingetütet. Gegen den ASV Hiltenfingen triumphierte man mit 5:0. „Wir haben eine starke ersten Halbzeit gespielt, in der Hiltenfingen unsere Offensivkraft unterschätzt hat, das Spiel war dann recht schnell entschieden“, sagt Ottmarshausens Trainer Oliver Haberkorn . Für den restlichen Saisonverlauf hat er sich mit seiner Mannschaft ein klares Ziel gesetzt. „Der Klassenerhalt ist geschafft, als Nächstes wollen wir für Westheim Schützenhilfe leisten und am Ende den TSV Neusäß überholen“, betont Haberkorn , dessen Spielerpass noch immer bei der SpVgg Westheim liegt, wo er ein Jahrzehnt Trainer war und noch immer in der zweiten Mannschaft auf Torejagd geht.

SpVgg Westheim – TSV Pfersee . Beim Tabellenführer Langerringen war die SpVgg Westheim zwar deutlich unterlegen (4:1), gegen den SSV Anhausen (1:1) konnte man den Traum vom Klassenerhalt jedoch weiter am Leben halten. „In der ersten Halbzeit waren wir in Anhausen klar besser, aber haben unter dem Strich die Tore nicht gemacht, so einfach ist das im Fußball “, resümiert Spielertrainer Thomas Hanselka . Mit etwas Glück und einem Heimsieg gegen den TSV Pfersee könnte sich die SpVgg bereits am kommenden Sonntag aus dem Tabellenkeller befreien. „Uns stehen vier Endspiele bevor, aber die vergangenen Leistungen stimmen mich optimistisch, dass wir die nötigen Punkte noch holen“, sagt Hanselka .

TG Viktoria Augsburg – SSV Anhausen . Mit vier Punkten aus den Partien gegen den TSV Göggingen (1:0) und die SpVgg Westheim (1:1) konnte sich der SSV Anhausen zuletzt weiter vom Tabellenkeller fernhalten. „Gegen Göggingen haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und verdient gewonnen, aber gegen Westheim habe ich taktische Fehler begangen, da nehme ich mich selbst nicht aus der Verantwortung“, resümiert Anhausens Spielertrainer Manuel Degendorfer die englische Woche. Mit einem Auswärtssieg gegen die TG Viktoria Augsburg könnte der SSV sein Punktekonto auf 31 Zähler aufstocken und das Thema Abstiegskampf endgültig ad acta legen. „Wir haben noch vier Spiele und wollen den Klassenerhalt jetzt endlich eintüten, vielleicht gelingt uns eine Überraschung“, sagt Degendorfer, der verletzungsbedingt ausfallen wird. (tomü)

