Fußball

11.09.2023

Sechs Punkte in fünf Tagen für den FC Horgau

Mit einem 2:0-Sieg ließen Arthur Philipp Mayer (am Ball) und der FC Horgau gegen Schlusslicht SV Holzkirchen nichts anbrennen. Foto: Andreas Lode

Plus Dem 4:0-Sieg gegen den SC Griesbeckerzell lässt der FC Horgau ein schmuckloses 2:0 gegen Schlusslicht SV Holzkirchen folgen.

Artikel anhören Shape

Nach zwei Niederlagen in Folge scheint sich der FC Horgau wieder gefangen zu haben. Gegen Schlusslicht SV Holzkirchen feierten die Kleeblätter mit 2:0 den zweiten Sieg innerhalb von fünf Tagen und arbeiteten sich in der Tabelle der Bezirksliga Nord auf den sechsten Tabellenplatz. Wie bereits am Mittwoch beim 4:0-Erfolg gegen den SC Griesbeckerzell blieb Torhüter Felix Häberl ohne Gegentreffer.

Horgau kam von Anfang an gut ins Spiel und durch Omar Samouwel zweimal über links. Seine Hereingaben fanden jedoch keine Abnehmer. Die Partie ist geprägt von harten Zweikämpfen im Mittelfeld. Die Hausherren behaupten den Ball und spielen über Philip Meitinger auf Maximilian Reitmeier, der zum frühen 1:0 abschließt (17.). Nur vier Minuten später verfehlt Tobias Kirschner nach einer Kombination mit Kevin Nagler das Holzkirchener Gehäuse knapp. Bisher spielten nur die Einheimischen. Weitere Vorstöße durch Samouwel, Reitmeier und ein Freistoß von Rafael Wieser sorgen jedoch nicht wirklich für Gefahr. Kurz vor der Pause verpasst Meitinger nach Flanke von Kirschner, das 2:0 nachzulegen. Forsch kommen die Hausherren aus der Kabine. Nach einer Klasseflanke von Kevin Nagler scheitert Philip Meitinger am Gästetorhüter (48.). Das hätte für Beruhigung gesorgt. So musste man um die Führung bangen. Felix Häberl hielt jedoch stark gegen einen Holzkirchener Angreifer (55.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen