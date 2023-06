Fußball

14.06.2023

Sein Name ist derzeit in aller Munde

Julian Kania ist nicht zu bremsen. Der aus Dinkelscherben stammende Angreifer ist derzeit als Bayernliga-Torschützenkönig und Goalgetter der Bayerischen Auswahl beim UEFA Regions Cup in Galicien in aller Munde. Foto: Fabian Frühwirth/BFV

Plus Erst Torschützenkönig in der Bayernliga, jetzt für die BFV-Auswahl erfolgreich: Julian Kania sorgt derzeit für Furore und wird von einigen Vereinen umworben. Was er der gebürtige Dinkelscherber zu seiner aktuellen Situation sagt.

Artikel anhören Shape

Als einer von 20 Spielern hat es Julian Kania in die Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) geschafft, die beim UEFA Regions’ Cup in Spanien, der Europameisterschaft der Amateure, derzeit um den Titel spielt. Und der 21-Jährige, der im Dinkelscherber Ortsteil Anried wohnt, macht genau da weiter, wo er als Stürmer des TSV Schwaben Augsburg in dieser Saison aufgehört hat: Er trifft und trifft und trifft.

Beim 5:0-Auftaktsieg gegen Bosnien-Herzegowina stellte Kania mit einem Dreierpack die weichen auf Sieg, im zweiten Gruppenspiel (2:0 gegen Irland) war der technisch versierte und durchsetzungsstarke Angreifer einmal erfolgreich. Kein Wunder, dass sein Name gerade nach der ersten Partie in aller Munde war. „Nicht nur von meiner Familie, sondern auch von meinen Freunden gab es sehr viele Nachrichten – das macht mich natürlich sehr glücklich“, sagt Kania, der 2021 vom damaligen Kreisligisten TSV Dinkelscherben in die Bayernliga wechselte und seiner Karriere in den letzten Monaten einen kräftigen Schub verliehen hat.

