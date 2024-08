SG Thierhaupten/Baar rüstet für den Aufstieg

In drei Kreisklassen und zwei verschiedenen Fußball-Kreisen sind insgesamt 17 Mannschaften aus dem nordwestlichen Landkreis Augsburg in der Saison 2024/25 vertreten. Besonders viel vorgenommen hat sich dabei die SG Thierhaupten/Baar in der Kreisklasse Nordwest, der sich prominent verstärkt hat. Aber auch der TSV Täfertingen und der letztjährige Vizemeister TSV Leitershofen hegen Ambitionen. Mit einer völlig runderneuerten Mannschaft geht der Kreisliga-Absteiger TSV Neusäß zum Auftakt am 18. August gegen den Aufsteiger SV Erlingen an den Start.

Nachfolgend alle Zu- und Abgänge in der Übersicht:

Kreisklasse Nordwest

FC

Trainer: Ewald Gebauer. - Zugänge: Felix Schluchter (TSV Welden). - Abgänge: keine

FC Langweid

Trainer: Christoph Werner. - Zugänge: Gaetano Castiglione (VfR Foret), Sebastian Dehm (FSV Wehringen), Alessandro Castiglione, Pascal Knop (beide reaktiviert), Paul Dirr, Maximilian Sauer, Noa Sadilek (alle eigene Jugend). - Abgänge: Davyd Stradnyi, Maksym Shyshko (beide SV Gold-Blau Augsburg)

SC Biberbach

Trainer: Christian Mayer. - Zugänge: Ernad Curan (CSC Batzenhofen-Hirblingen). - Abgänge: Lucas Fries (SG Thierhaupten/Baar), Johannes Schlumberger (SV Grün-Weiß Baiershofen)

SSV Anhausen

Trainer: Thomas Bock. - Zugänge: Vincent Kraus (reaktiviert), Anton Sitka, Jonas Schmid, Moritz Gall, Johannes Eck, Mykhailo Karpov, Philipp Weigl (alle eigene A-Jugend). - Abgänge: Moritz Mies (TSV Haunstetten), Michael de Souza Wolf (SC Altenmünster), Tobias Wieser (pausiert), Christian Miller, Raphael Schimunek (beide TSV Zusmarshausen)

SV Erlingen

Trainer: Fabian Wolf, Andreas Küchelbacher, Christoph Wagemann. - Zugänge: Christoph Wagemann (SV Gessertshausen), Mario Meitinger (SG Meitingen/Herbertshfn. U19). - Abgänge: Simon Schacherl (WF Klingen), Christoph Foag (Karriereende), Manuel Krupka (TSV Meitingen II)

SV Gablingen

Trainer: Stefan Bergmeir, Stefan Schnurrer, Johannes Kiechl. - Zugänge: Michael Finkert (TSV Hollenbach), Maurice Landherr (FC Königsbrunn III). - Abgänge: keine

SG Thierhaupten/

Trainer: Matthias Kefer. - Zugänge: Matthias Kefer (SC Griesbeckerzell), Niko Schröttle, Matthias Kühling, Niklas Landfried (alle TSV Rain/Lech II), , Lucas Fries (SC Biberbach), Jost Andreae, Julius Schischke, Maximillian Kopp, Vitus Christl, Benedikt Trenkler, Fabian Stephan, Lukas Leroch (alle U19 SG Thierhaupten/SV Münster), Dominik Liepert (TSV Rain/Lech II), Max Schacherl (FC Affing). - Abgänge: Lukas Falk (TSV Hollenbach), Emrah Sürücü (SpVgg Deuringen)

TSV Gersthofen II

Trainer: Christoph Reperger. - Zugänge: Lukas Rostan, Timo Maiwald, Kubilay Özcan, Marko Jelusic (alle eigene Jugend), Mert Aslan (DJK Lechhausen II), Mansoor Noori (Türkspor Augsburg II). - Abgänge: Niklas Assum (SG Lützelburg/Achsheim), Berkay Altin (TSV Pfersee), Schlemen Alp (Suryoye Assyrer Augsburg), Giuseppe Cena (SpVgg Lagerlechfeld), Yunus Sakarya (VfR Foret), Dean Vajagic (SV Kicklingen-Fristingen II), Timur Aygün (CSC Batzenhofen-Hirblingen)

TSV Neusäß

Trainer: Marko Simic. - Zugänge: Marko Simic, Yaya Bayo, Victor Matca (alle TSV Täfertingen), Dane Klinsanin (ohne Verein), Lukas Miliceviv, Teeo Pejazic, Josip Crnoja, Marcel Jukic, Marco Jukic (alle TSV 1860 München Futsal), Drazen Bilogrevic (NK Dinamo München), Burak Ersoy (MBB Augsburg), Tomislav Rezo (FC Croatia München), Mahir Halilovic (VfB Forstinning). - Abgänge: Milosh Zhivachki (ASV Hiltenfingen), Tobias Müller, Tim Wilde, Paul Schmuck (alle TSV Zusmarshausen), Marcel Schoder (TSV Hollenbach), Anel Kumalic (KSV BiH Augsburg), Deniz Eryildirim, Mecnur Aysel (beide Türkspor Augsburg II), Nelson Wongo (FC Königsbrunn), Burak Koz (SC Griesbeckerzell), Paul Oliver Rettenmayer, Taylan Tekin, Batuhan Aysan (alle TSG Stadtbergen), Burak Kargin (TKSV Donauwörth), Özgün Kaplan, Serkan Demharter (beide FC Öz Akdeniz Augsburg), Tolga Güclü (SV Ottmarshausen), Djemil Abazi (Hainhofener SV), Ilkkan Ars (TSV Merching), Kenan Sarüce (Ziel unbekannt).

TSV

Trainer: Manfred Kämpf. - Zugänge: Jonas Klopstein (SV Cosmos Aystetten), Robert Markovic-Mandic (FC Schönebach), Julien Jaremkow (SG Lützelburg/Achsheim), Luca Weaver (Polizei SV Düsseldorf), Ante Titlic (FC Stätzling), Mohamed Toure (TG Viktoria Augsburg). - Abgänge: Edwin Kariwabo, Orkun Demirel (beide FC Laimering-Rieden)

TSV Leitershofen

Trainer: Manuel Lorenz. - Zugänge: Aharon Schmid (FC Affing), Dominik Friedrich, Philipp Dewitz (beide eigene Jugend). - Abgänge: Tobias Trovato (SC Egling an der Paar), Benjamin Roßkopf (TSV Bäumenheim II)

VfR Foret

Trainer: Özkan Karaman. - Zugänge: Razvan Husanu (TSV Kriegshaber), Gökhan Basalan (FC Öz Akdeniz Augsburg), Adi Vrebac (Linner SV), Ismet Yildirim (reaktiviert ), Emre Yildirim (TKSV Donauwörth), Yunus Sakarya, Murat Alval (beide TSV Gersthofen II). - Abgänge: Gaetano Castiglione (FC Langweid), Sergen Akyel, Sergen arslan (pausieren), Murat Birlik (Karriereende), Emre Ulu (FC Öz Akdeniz Augsburg)

TSV Dinkelscherben II

Trainer: Michael Hafner, Michael Kaltenegger. - Zugänge: keine. - Abgänge: Felix Ohnesorg (SSV Anhausen II)

TSV Ustersbach

Trainer: Gani Murseli. - Zugänge: Aldin Babic (SV Biburg). - Abgänge: Michael Triebe (TSV Balzhausen)

Kreisklasse Süd

SG Margertshausen/

Trainer: André Mayr, Malte Tjarks. - Zugänge: Michael Bauer (SV Gessertshausen II). - Abgänge: Jonathan Weber (VfL Westendorf), Jan Rung (SV Gessertshausen)

Kreisklasse West 2

SSV Neumünster-U‘schöneberg

Trainer: Jan Schrodi, Christian Wink. - Zugänge: Valentin Jaumann, Sebastian Müller (beide TSV Zusmarshausen), Alexander Zott (TSV Ziemetshausen II), Florian Scherer (SG Zusamzell/Reutern/Emersacker). - Abgänge: Stefan Kirchberger (SC Altenmünster), David Lörcher (SV Wörleschwang)

SV Grün-Weiß

Trainer: Johannes Schlumberger. - Zugänge: Samuel Micheler (TSV Zusmarshausen), Pascal Blankenburg (SV Münsterhausen), David Eckert (SG Zusamzell/Reutern/Emersacker), Johannes Schlumberger (SC Biberbach). - Abgänge: Jonathan Schuhmann (FC Weisingen), Dominik Bröll (SV Mindelzell)