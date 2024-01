Sie erweisen dem Kaiser die letzte Ehre

Plus Drei Wörleschwanger begegneten einst Franz Beckenbauer am Rande der Zivilisation.

Wenn im Münchner Olympiastadion die große Trauerfeier für Franz Beckenbauer, bei der auch Startenor Jonas Kaufmann singen wird, stattfindet, werden auch drei Wörleschwanger mit dabei sein und dem Kaiser die letzte Ehre erweisen: Hubert Hegele sen. (74) und seine beiden Söhne Hubert jun. (43) und Michael (40). Das Trio ist Franz Beckenbauer vor genau zehn Jahren an einem der abgelegensten Orte der Welt Persönlich begegnet.

Das Hegele-Trio war im Dezember 2013 beim Weltpokal-Finale in Marokko. Der FC Bayern München gewann zunächst das Halbfinale gegen Guangzhou Evergrande aus China mit 3:0, dann das Finale gegen Raja Casablanca durch Tore von Dante und Thiago mit 2:0.