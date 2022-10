Fußball

24.10.2022

Sieg mit Roter Karte und Eigentor

Plus Warum auch drei verschiedene Torhüter die 0:2-Niederlage des SSV Anhausen gegen den TSV Zusmarshausen nicht verhindern können.

Von Bernd Reiser Artikel anhören Shape

Wenn ein Spitzenteam bei einem der Kellerkinder antritt, lässt man gerne mal in den ersten Minuten schon die Muskeln spielen. Genau so begann der TSV Zusmarshausen die Partie im Anhauser Waldstadion. Vor allem mit dem pfeilschnellen Luca Jaskolka hatte die Hintermannschaft der Gastgeber ihre liebe Mühe. In der 16. Minute konnte ihn dann SSV-Keeper Paul Seipt nur noch mit einem rüden Einsteigen vom Torjubel abhalten und sah für diese Notbremse glatt Rot. Joschka Lackner stellte sich zwischen die Pfosten.

