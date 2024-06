Fußball

17.06.2024

Souveräne Sieger, schlechte Verlierer

Kurz vor dem Abbruch stand das Relegationsspiel zwischen der SpVgg Lagerlechfeld und der TSG Thannhausen in Aystetten, als frustrierte TSG-Fans beim Stand von 4:1 Pyrotechnik zündeten und das Spielfeld einnebelten. Foto: Ernst Mayer

Plus Das Relegationsspiel in Aystetten steht kurz vor dem Abbruch. Warum die SpVgg Lagerlechfeld mit ihrem Aufstieg den ganzen Kreis Augsburg jubeln lässt.

Von Oliver Reiser

Der letzte Bezirksligist wurde in Aystetten ermittelt. Dabei setzte sich die SpVgg Lagerlechfeld gegen die TSG Thannhausen mit 4:1 durch und steigt erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ins schwäbische Oberhaus auf. Durch diesen Erfolg der Lagerlechfelder durften auch der FC Gerolsbach, der SV Mering II, die SG Münster/Holzheim und die TG Viktoria Augsburg über einen Platz in der Kreisliga jubeln, ohne ein weiteres Relegationsspiel austragen zu müssen.

Nachdem sich die Anhänger der TSG Thannhausen schon im ersten Relegationsspiel (3:0 gegen die SG Alerheim) als „Pyromanen“ gezeigt hatten, wurden in Aystetten vor den Kassen strenge Sicherheitskontrollen mit Leibesvisitationen wie in der Bundesliga durchgeführt. „Das ist traurig, dass es dies jetzt schon im Amateurfußball sein muss“, meinte ein neutraler Besucher, während die Thannhausen ihre mitgebrachten Rauchwaren auf dem Parkplatz zündeten.

