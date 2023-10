Fußball

14.10.2023

Späte Erlösung für den TSV Neusäß

Plus Kapitän Tobias Müller trifft in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg für den TSV Neusäß gegen den TSV Merching. Wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Es lief bereits die Nachspielzeit, als es doch noch mit einem Treffer klappte. Kapitän Tobias Müller traf zum 1:0 für den TSV Neusäß gegen den Aufsteiger TSV Merching und sicherte den Lohwaldkickern damit drei wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga Augsburg. Als Schiedsrichter Erhan Özcan (Schwaben Augsburg) nach 102 Minuten abpfiff, war die Erleichterung im Neusässer Lager groß. Wohlwollend umschrieben hätte man bis zum Tor des Abends davon sprechen können, dass die Null steht. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab, erinnerte eher an ein Gestochere mit vielen Fehlpässen, als an ein strukturiertes Fußballspiel. Merchings Trainer-Denkmal Günter Bayer sträubten sich die wenigen noch vorhandenen Haare. Die größte Chance der ansonsten ereignislosen ersten Halbzeit hatte Merchings Simon Winter, der nach einem Fehlpass von Taylan Tekin ganz allein auf Torhüter Deniz Eryildirim zusteuerte. Der Neusässer Keeper klaute ihm jedoch im allerletzten Moment den Ball vom Fuß (33). Drei Minuten vorher hatte derselbe Spieler ans Außennetz geschossen. Mit dem Pausenpfiff setzte Kenan Sarüce einen Freistoß weiter über den Kasten in Richtung Lohwald. Aufs Tor kam von Neusässer Seite ansonsten nichts.

Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern, als Trainer Serkan Demharter mit Kenan Cunjalo und Burak Kargin zur Pause zwei neue Offensivkräfte brachte. Tobias Müller zielte am langen Eck vorbei (59.), Özgün Kaplan war zu überrascht, als der Ball durch Freund und Feind hindurch bei ihm landete. Er schoss weit drüber (64.). Auch aus einer Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen Merchings Niklas Bayer konnten die Hausherren kein Kapital schlagen. Erst in der 94. Minute folgte dann die späte Erlösung. Über 90 Minuten gesehen in Summe durchaus verdient. – Zuschauer: 100.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen