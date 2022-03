Später Dämpfer und Lucky Punch

Plus Trotz Führung reicht es für Kreisliga-Spitzenreiter TSV Dinkelscherben nur zu einem 1:1 beim Tabellendritten. Westheim kommt in der Nachspielzeit zum Sieg gegen den Tabellenvorletzten

Einen späten Dämpfer gab es für Spitzenreiter TSV Dinkelscherben im Gipfeltreffen der Kreisliga Augsburg beim Tabellendritten TSV Göggingen. Kurz vor Schluss musste man das 1:1 hinnehmen. Der SpVgg Westheim gelang beim 4:3-Sieg gegen den FC Haunstetten der Lucky Punch. Den zweiten Auswärtsdreier in Folge errang Der TSV Zusmarshausen mit 2:0 bei der jungen Bayernligareserve des TSV Schwabmünchen. Die zweite Niederlage in Folge musste Schlusslicht FC Emersacker mit 0:3 beim TSV Pfersee hinnehmen.