Fußball

21.03.2022

Spätes Glück lässt Hoffnung offen

Hautnah markiert wurde Erlingens Torjäger Jan Blochum nicht nur von Tobias Lichtenstern. Er blieb zwar ohne Treffer, doch seine Mannschaftskameraden trafen in der Schlussphase zum 2:1-Sieg gegen den CSC Batzenhofen-Hirblingen.

Plus Mit zwei späten Treffern konnte der SV Erlingen das Verfolgerduell gegen den CSC Batzenhofen noch drehen und bleibt damit dem Spitzenduo auf den Fersen

Von Bernd Reiser

Lange wurde über die Austragung der Partie hin und her diskutiert. Der CSC Batzenhofen-Hirblingen wollte wegen zahlreicher Corona-Fälle nicht antreten, der SV Erlingen ging auf Verlegungswünsche nicht ein. „Schon in der Vorrunde hatte es ein Hickhack um den Termin gegeben“, ärgerte sich CSC-Coach Jürgen Fuchs. Bis zur 75. Minute schien es so, als ob sich die Batzenhofener dennoch durchsetzen können. Dann fand Erlingen durch zwei Treffer noch das späte Glück eines 2:1-Sieges.

