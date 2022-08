Fußball

22.08.2022

Spannend bis zur letzten Minute

Plus TSV Dinkelscherben gewinnt das Duell der Aufsteiger in der Bezirksliga Süd gegen den SVO Germaringen knapp mit 3.2.

Es war ein hochspannendes und hart umkämpftes Aufsteigerduell, das die 280 Zuschauer in der GW-TEC Arena auf dem kaiserberg zu sehen bekamen. Am Ende setzte sich der TSV Dinkelscherben mit 3:2 gegen den SVO Germaringen durch und feierte somit den ersten Sieg seit dem Auftakterfolg gegen Aystetten (3:1). Bedanken durften sich die Lila-Weißen vor allem bei Torwart Lukas Kania, der in der Schlussphase mit zwei Glanzparaden zur Stelle war. Besonders bei der Kopfballchance durch Germaringens Peter Wahmhoff reagierte der 24-Jährige glänzend (90.+3).

