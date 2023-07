Fußball

24.07.2023

Spektakel auf dem Kaiserberg

Plus Der TSV Dinkelscherben kommt mit großer Moral zum Punktgewinn gegen den Favoriten SV Türkgücü Königsbrunn. 1:3-Rückstand in drei Minuten egalisiert.

Von Markus Kutschenreiter

Zum Auftakt in die neue Saison in der Bezirksliga Süd holte der TSV Dinkelscherben gegen den ambitionierten SV Türkgücü Königsbrunn vor 230 Zuschauern in der GW-TEC Arena ein am Ende verdientes 3:3-Unentschieden.

Über weite Strecken der Partie sah es aber nicht nach einem Punktgewinn für die Lila-Weißen aus, denn die spielstarke und erfahrene Truppe von Königsbrunns neuem Trainer Paolo Maiolo dominierte das Spielgeschehen und schnürte die Heimelf teilweise regelrecht in deren Hälfte ein. Folgerichtig auch das 0:1 durch Abdullah Kücük, der einen Abpraller reaktionsschnell versenkte (19.). Außenstürmer Kücük und sein Pendant auf der anderen Seite, Baschar El Fayyad, wirbelten die heimische Abwehr ordentlich durcheinander, zielten aber des öfteren vorbei oder Lukas Kania war zur Stelle. Etwas überraschend der 1:1-Ausgleichstreffer durch Julian Kastner, der bei einem Eckball im Fünfmeterraum per Kopf traf und der Finkel-/Fürst-Truppe etwas mehr Sicherheit gab (31.).

