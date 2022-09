Spielabbruch in Heretsried

Plus Nachdem sich ein Spieler eine Platzwunde zuzieht, verlässt VfL Westendorf II den Platz.

Gerade mal zwei Monate ist der BSC Heretsried nach mehrjähriger Pause wieder im Spielbetrieb zurück, da wird der Holzwinkelklub schon mit den unangenehmen Seiten des Fußballs konfrontiert: Einem Spielabbruch.