Spielabbruch in Thierhaupten

Von den beiden Nachholspielen des zweiten und dritten Spieltags der Kreisklasse Nordwest wurde nur eines zu Ende gespielt. Die Partie SV Thierhaupten – TSV Welden musste 22 Minuten vor dem Ende beim Stand von 2:1 wegen einer schweren Verletzung eines Weldener Spielers abgebrochen werden. Im anderen Duell trennten sich der TSV Steppach und der FC Langweid 1:1.