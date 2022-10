Fußball

04.10.2022

Spielabbruch und Absage - Zwei Spiele versinken im Morast

Plus Nach 66 Minuten wurde in Westheim abgebrochen. In Zusmarshausen ging gar nichts. SV Ottmarshausen schießt den ASV Hiltenfingen mit 7:1 ab.

Nach zwei Spielen mit Pleiten, Pech und Pannen fertigte der SV Ottmarshausen den ASV Hiltenfingen in der Kreisliga Augsburg mit 7:2 ab. Der SSV Anhausen sicherte sich in Anhausen einen Zähler. In der Partie der SpVgg Westheim gegen die SpVgg Langerringen sah sich Schiedsrichter Marvin Tukhi in der 66. Minute gezwungen, beim Stand von 0:4 wegen Unbespielbarkeit des Platzes abzubrechen. Das Spiel des TSV Zusmarshausen gegen den FC Stätzling II wurde wegen überdimensionaler Wasserpfützen auf dem Platz gar nicht erst angepfiffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

