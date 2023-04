Fußball

24.04.2023

Spielabbruch und Spengler-Gala mit Hattrick in drei Minuten

Westheims Rares Aenoaei (links) verwandelte in letzter Minute einen Elfmeter zum 2:1-Siegtreffer im Kellerduell. Foto: Marcus Merk

Plus Die Kreisliga Augsburg hat einiges zu bieten: Einen Stürmer mit fünf Treffern, davon drei in innerhalb von drei Minuten. Einen Last-Minute-Elfmeter und einen Abbruch in Neusäß.

Artikel anhören Shape

Nach einem 3:0-Sieg gegen den TSV Pfersee ist der TSV Zusmarshausen nun wieder mittendrin im Aufstiegsrennen der Kreisliga Augsburg und punktgleich mit dem Tabellenzweiten SpVgg Lagerlechfeld, die das Spitzenspiel bei der SpVgg Langerringen vor 450 Zuschauenden mit 0:1 verloren hat. Den letzten Strohhalm im Abstiegskampf ergriff die SpVgg Westheim mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Königsbrunn. Mann des Tages war aber Marco Spengler vom SV Ottmarshausen, der beim 6:1-Sieg gegen den FC Stätzling fünf Treffer erzielte. Dabei gelang ihm ein Hattrick innerhalb von drei Minuten. Die um 18 Uhr angepfiffene Partie des TSV Neusäß gegen den FC Königsbrunn wurde aufgrund eines Gewitters nach 75 Minuten beim Stand von 1:1 abgebrochen.

TSV Zusmarshausen – TSV Pfersee 3:0 (2:0). Zusmarshausen legte los wie die Feuerwehr und nach einem Schuss vom sehr auffälligen Max Drechsler versenkte Luca Jaskolka den Abpraller zur beruhigenden Führung (1.). Die Brachert-Elf schnürte die Gäste phasenweise in der eigenen Hälfte ein. Die logische Konsequenz war Treffer Nummer zwei: Max Drechsler bediente Luca Jaskolka , der die Übersicht behielt und Alex Storzer bediente. Der Rest war Formsache (8.). Wenn überhaupt ergaben sich Chancen für die Gäste nach Standardsituationen. Die beste davon war der Freistoß von André Schäffner in der 41. Minute, der jedoch den Winkel knapp verfehlte. Im zweiten Durchgang tat sich nicht wirklich viel, Zusmarshausen war tonangebend, verpasste es aber, das Ergebnis deutlicher in die Höhe zu schrauben. Den Schlusspunkt durfte dann aber erneut Torjäger Luca Jaskolka setzen, denn nach butterweicher Flanke vom eingewechselten Paul Zeller scheiterte der Angreifer zunächst volley am stark reagierenden Keeper Linhardt und schob den Nachschuss in die Maschen (88.). In Summe ein verdienter Heimsieg aufgrund eines seriösen Auftritts der Zusser. - Zuschauer: 100. (nff)

SpVgg Westheim – TSV Königsbrunn 2:1 (1:1). Im Kellerduell startete die Heimmannschaft äußerst druckvoll in die Partie und konnten nach einer Ecke durch Lukas Raunft (17.) in Führung gehen. Das Spiel änderte sich daraufhin kaum, trotzdem glichen die Gäste durch Fabian Pritschet mit dem Halbzeitpfiff aus. In einer über weite Strecken ausgeglichenen zweiten Halbzeit gelang Westheim durch einen berechtigten Strafstoß der 2:1-Siegtreffer (82.). Rares Aenoaei übernahm die Verantwortung. (ebb-)

SV Ottmarshausen – FC Stätzling II 6:1 (2:0). Vor heimischen Publikum zeigte der SVO einen ganz anderen Auftritt sowohl in der Offensive als auch in der Defensiven als noch vor einer Woche in Pfersee und revanchierte sich für die Hinrundenpleite. Der SVO bestimmte von Anfang an die Partie. Nach 20. Minuten war es dann auch so weit, als Michael Stemmer auf Marco Spengler ablegte, der zum 1:0 einnetzte. Danijel Milicevic erhöhte durch einen direkt verwandelten Freistoß auf 2:0 (27.). Anschließend vergab der SVO weitere hervorragende Torchancen. Dies änderte sich aber gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Marco Spengeler erhöhte auf 3:0. Zwar konnte Stefan Stronczik den Ehrentreffer für Stätzling erzielen, die Freude der Gäste darüber währte jedoch nicht lange. Vielmehr kam es nun zur Marco-Spengler-Gala, als dieser innerhalb von drei Minuten weitere drei Tore schoss (58., 59. und 60.). Nach dieser überzeugenden Leistung der gesamten Mannschaft war der gemeinsame Plär-rerbesuch hoch verdient. (uma)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen