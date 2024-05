Spielt der FC Horgau den Partycrasher?

Der TSV Wertingen kann mit einem Sieg Vereinsgeschichte schreiben und erstmals in die Landesliga aufsteigen. Können die Kleeblätter das verhindern?

Der Tag ist gekommen, auf den die TSV-Fußballer schon seit Wochen hinarbeiten. Beim TSV Wertingen sind die Meister-T-Shirts bestimmt schon gedruckt und der Sekt kaltgestellt. Gewinnt man gegen den FC Horgau (Samstag, 15.30 Uhr), sind die Zusamstädter Meister der Bezirksliga Nord und steigen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Ob die Kleeblätter da den Partycrasher spielen können?

Einen „tendenziell glücklichen Heimdreier auf der Zielgeraden“ konnte der FC Horgau am vergangenen Spieltag zu Hause gegen den VfR Jettingen verzeichnen. Mindestens genauso glücklich wie wichtig sind diese drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Vor den letzten beiden Spieltagen der Bezirksliga Nord findet man sich auf Platz neun, sechs Punkte vor dem FC Gundelfingen II, wieder. Die Gundelfinger belegen aktuell den ersten Relegationsplatz in Richtung Abstieg und spielen noch gegen den Letzten und Vorletzten der Tabelle.

Der FC Horgau hatte sich im Spiel gegen den VfR Jettingen wirklich viel vorgenommen. „Man hat gemerkt, dass wir gewillt sind, diesem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, so Trainer Manuel Schmid. Die Heimelf konnte über volle 90 Minuten alles reinwerfen, was die Körper hergaben, und mit dem 1:0 durch Danjiel Malinic einen glücklichen, aber verdienten Heimsieg verbuchen.

Für das bevorstehende Duell mit dem TSV Wertingen plagen Schmid auch weiter personelle Sorgen: „Der Kader besteht aktuell aus zwölf Mann und wir fahren dementsprechend mit null Komma null Druck nach Wertingen“. Jeder Zuschauer und Beobachter der Bezirksliga Nord in der Saison 23/24 rechnet sicherlich mit einem Sieg für die Heimelf. „Für uns gibt es wohl aktuell keine anspruchsvollere Aufgabe“, weiß Schmid das Spiel einzuschätzen. Für die Horgauer gibt es allerdings absolut nichts zu verschenken. „Es ist allen klar, dass wir noch einen Punkt brauchen, und wir werden Wertingen alles abverlangen.“ Im Hinspiel hatten die Kleeblätter in der letzten Minute noch einen Elfmeter verschossen und somit noch eine Rechnung mit dem TSV offen. „Wir haben ihnen letztes Mal schon Paroli geboten. Warum also dieses Mal nicht wieder?“, sind die Horgauer angriffslustig. Eine Mannschaft wird mit Sicherheit feiern. Ob es nun der sichere Klassenerhalt ist oder die Meisterschaft, bleibt abzuwarten. „Ein Punkt reicht uns“, sagt Schmid, und der Druck für die letzte Partie gegen den FC Günzburg wäre auch genommen. Am Samstag soll der letzte Schritt gegangen werden. Alle wissen, worum es geht.