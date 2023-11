Spitzenreiter feiert im Allgäu ein Schützenfest

Plus Beim 7:2-Sieg des SV Cosmos Aystetten in Niedersonthofen/Martinszell treffen drei Spieler doppelt. Nur eine Rote Karte trübt die Freude.

Zwölf Treffer in den letzten beiden Spielen – beim SV Cosmos Aystetten fallen derzeit die Tore ins Netz, wie die Blätter von den Bäumen. Dem 5:0 beim TSV Haunstetten ließen die Schützlinge von Spielertrainer Patrick Wurm bei der SG Niedersonthofen/Martinszell nun einen 7:2-Sieg folgen.

Wiedergutmachung hieß das Motto des SV Cosmos. Im März hatte ihnen die Truppe aus dem kleinen Ort im Allgäu die erste Rückrundenniederlage beigebracht. Man lag damals schon 0:3 zur Halbzeit zurück und verlor am Ende 3:4. Diesmal war man hellwach und schon die erste gute Torchance brachte die Führung. Tobias Ullmann erzielte nach gutem Zuspiel von Dejan Mijailovic seinen ersten Treffer für die Cosmonauten.