Spitzenreiter rettet in Unterzahl einen Punkt

Plus Erster Punktverlust für den SV Erlingen. Doch nach 0:2-Rückstand und einer Roten Karte feiert der Tabellenführer noch ein beeindruckendes Comeback.

Nach bisher neun Siegen in Folge verliert der Spitzenreiter SV Erlingen zwar seine weiße Weste und lässt beim TSV Lützelburg die ersten zwei Punkte der laufenden Saison in der Fußball-A-Klasse Nordwest liegen, aufgrund des Spielverlaufes ist das 2:2 aber eher ein gefühlter Sieg.

Nach drei sieglosen Spielen in Folge strotzte der TSV Lützelburg nicht gerade vor Selbstvertrauen, doch nachdem auch die Gäste im ersten Abschnitt keine Gefährlichkeit ausstrahlten, begannen die Hausherren die Kontrolle über die Partie immer mehr zu übernehmen. Erlingen hatte vor der Pause eine einige Torchance durch Fabian Wolf, doch die deutlich besseren Möglichkeiten konnten sich die Gastgeber erspielen.