Fußball

19.05.2022

Spitzenreiter TSV Leitershofen kündigt seinem Erfolgstrainer

Plus Der große Knall vor dem Dreifach-Triumph: Beim TSV Leitershofen wird der Vertrag mit Anil Zambak nicht verlängert, weil man auf die eigene Fußball-Familie setzt. Wer künftig die Kommandos gibt.

Von Oliver Reiser

Die zweite Mannschaft hat bereits den Meistertitel in der B-Klasse Nordwest eingefahren, die dritte Garnitur steht als Spitzenreiter der B-Klasse West als Aufsteiger fest und die erste Vertretung braucht noch vier Punkte, um die Meisterschaft in der Kreisklasse Nordwest unter Dach und Fach zu bringen. Doch bevor anlässlich dieses bevorstehenden Dreifach-Triumphs die Sektkorken so richtig knallen, hat es beim TSV Leitershofen schon so richtig geknallt: Am Saisonende wird man sich von Trainer Anil Zambak trennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

