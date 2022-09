Fußball

01.10.2022

Spitzenspiele im Dreierpack

In drei Topspielen in Folge wollen Patrick Wurm, Edward Schäfer, Pascal Mader, Raphael Marksteiner, Maximilian Heckel und Nicolas Brummer vom SV Cosmos Aystetten auf die Überholspur gehen.

Plus Der SV Cosmos Aystetten trifft jetzt hintereinander auf den Dritten, Zweiten und Ersten der Rangliste und will dabei auf die Überholspur gehen.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

SpVgg Kaufbeuren, TSV Bobingen, SV Egg an der Günz – in dieser Reihenfolge von drei bis eins hat der SV Cosmos Aystetten in den nächsten Wochen die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Süd abzuarbeiten. Den Auftakt macht das Heimspiel gegen den Tabellendritten SpVgg Kaufbeuren (Sonntag, 15 Uhr).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen