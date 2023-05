Fußball

22.05.2023

SpVgg Deuringen stürzt ab

Plus Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage in letzter Minute im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer ist der SV Bergheim Meister und die SpVgg Deuringen nur noch Dritter.

Aus der Traum? Anstatt selbst die Tabellenspitze zu erklimmen, ist die SpVgg Deuringen durch eine 1:2-Heimniederlage im Gipfeltreffen gegen den Tabellenführer SV Bergheim, der dadurch die Meisterschaft in der A-Klasse West feiern konnte, auf Rang drei zurückgefallen. Jetzt müssen die Schützlinge des am Saisonende unfreiwillig scheidenden Spielertrainers Dominik Bröll am letzten Spieltag auf fremde Hilfe hoffen, um nicht mit völlig leeren Händen dazustehen.

Vielleicht hatte die überraschende Trennung vom Trainer und Torjäger doch Wirkung gezeigt. Eine halbe Stunde brauchten die Akteure der SpVgg Deuringen, um den Dauerdruck der starken Gäste aus Bergheim einigermaßen durchbrechen zu können. Zum Glück war der Spielstand mit dem 0:1 aus Deuringer Sicht noch erträglich, was daran lag, dass der Tabellenführer seine Chancen nicht konsequent nutze.

