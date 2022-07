SpVgg Westheim zieht der Konkurrenz davon

Plus Kreisligist SpVgg Westheim holt den Titel des Neusässer Stadtmeisters.

Im Rahmen der Festtage zum 50-jährigen Jubiläum des Hainhofener SV wurden auf dem dortigen Sportgelände auch die Neusässer Stadtmeisterschaften 2022 im Fußball ausgetragen. Den Titel des Stadtmeisters holte sich diesmal die SpVgg Westheim.