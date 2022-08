Fußball

27.08.2022

SpVgg Westheim zockt SV Ottmarshausen ab

Plus Oliver Haberkorn verliert das gegen seinen Ex-Klub mit 0:3.

Das hatte sich Oliver Haberkorn, der Trainer des SV Ottmarshausen anders vorgestellt. Im mit Spannung erwarteten Lokalderby gegen seinen Ex-Verein SpVgg Westheim musste der Aufsteiger die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Die Gäste setzten sich vor 200 Zuschauern mit 3:0 durch. Schon nach fünf Minuten traf Benjamin Walter zum 0:1. Kurz vor der Pause erhöhte Noah Waschkut auf 0:2. Für die endgültige Entscheidung in einer hart umkämpften Partie, in der Schiedsrichter Manfred Keil acht Gelbe Karten verteilte, sorgte erneut Benjamin Walter (75.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen