SSV Anhausen sorgt für eine Sensation

Plus Kellerkind SSV Anhausen siegt nach taktischer Meisterleistung 4:1 beim Spitzenreiter der Kreisliga Augsburg.

Für eine Sensation hat der SSV Anhausen am Ostermontag in der Kreisliga Augsburg gesorgt. Die Degendorfer-Truppe gewann beim Spitzenreiter SpVgg Langerringen mit 4:1 und holte damit drei Bonuspunkte im Abstiegskampf.