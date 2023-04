Fußball

18:30 Uhr

SSV Anhausen stellt die Weichen

Plus Fußball-Kreisligist SSV Anhausen hat einen neuen Trainer für die kommende Saison verpflichtet.

Von Oliver Reiser

Auf dem Spielfeld hat der SSV Anhausen spätestens seit dem sensationellen 4:1-Sieg bei Spitzenreiter SpVgg Langerringen am Ostermontag die Weichen in Richtung Klassenerhalt in der Kreisliga Augsburg gestellt. Bereits vor dem Doppelspieltag hat man die Weichen für die kommende Saison gestellt und einen neuen Trainer verpflichtet.

Manuel Degendorfer, der die Mannschaft nach der Trennung von Benedikt Schmid zu Beginn des des Jahres von Interimstrainer Sören Dreßler übernommen hatte, konnte in den bisherigen vier Spielen sieben Punkte einsammeln und die Mannschaft aus dem tiefsten Keller führen. „Es war aber von vorne herein klar, dass er nur bis zum Saisonende bleiben wird“, sagt Abteilungsleiter Günther Frank, der nach intensiver Suche jetzt fündig geworden ist. „Gleich der zweite Kontakt hat uns voll überzeugt“, freit er sich, einen neuen Trainer präsentieren zu können, der voll und ganz zur Philosophie des Dorfklubs passt.

