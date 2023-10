Fußball

SSV Anhausen trennt sich vom Trainer

Plus Torhüter Paul Greiner und Doppel-Torschütze Christoph Demharter sichern 2:0-Sieg des TSV Welden im Kellerduell gegen SpVgg Westheim.

Mit einem 2:0-Sieg im Kellerduell gegen den SpVgg Westheim landete der TSV Welden einen ersten Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Kreisliga Augsburg. Der ist dem SSV Anhausen bisher noch nicht gelungen, so dass man sich vor dem Nachholspiel gegen Kleinaitingen am Dienstag von Trainer Dominik Koch getrennt hat. Durch die Niederlage von Lagerlechfeld ist der TSV Zusmarshausen nach dem 2:0 beim TSV Pfersee wieder ganz nah an die Aufstiegsränge herangerückt.

TSV Welden – SpVgg Westheim 2:0 (0:0). Die erste Halbzeit im Kellerduell war ausgeglichen, sodass es mit 0:0 in die Pause ging. Ein zunächst schöner Spielzug, eingeleitet von Felix Schluchter auf Christoph Demharter , endete in einem Wechsel aus Tor- und Abwehrschüssen zwischen Christoph Demharter und Westheims Keeper, der letztendlich einen der unzähligen Nachschüsse nicht mehr parieren konnte. Somit stand es nach 54. Minuten 1:0 für den TSV Welden . Anschließend hatten auch die Gäste noch einige nennenswerte Chancen, die jedoch alle am glanzvoll parierenden Weldener Torhüter Paul Greiner scheiterten. Nach einer Flanke von André Zupur netzte erneut Christoph Demharter zum 2:0 ein und machte damit den Deckel drauf (88.). Fazit: Ein verdienter Sieg für den TSV Welden , der auch der sehr guten Torwartleistung von Paul Greiner zu verdanken ist. (tsvw-)

TSV Diedorf – TG Viktoria Augsburg 4:1 (2:0). In einer ausgeglichenen Anfangsphase waren die Gäste dem Torerfolg zunächst näher. Durch einen abgefälschten Freistoß von Tobias Janetschek ging Diedorf dann aber doch etwas glücklich in Führung (13.). Das Tor gab den Gastgebern dann den nötigen Schub und man kam besser ins Spiel. Kurz vor der Halbzeit verschätzte sich der Gästekeeper nach einem langen Ball und Flo Thalmeir schob aus 25 Metern ins leere Tor zur 2:0-Pausenführung ein. Viktoria kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Felix Eberle zum 1:2-Anschlusstreffer (55.). Danach vergab Diedorf mehrfach aus aussichtsreicher Position das vorentscheidende dritte Tor, unter anderem wurde ein Handelfmeter verschossen, sodass die Gäste stets ihre Chance witterten. Vor allem nach einer Zeitstrafe gegen Diedorfs Thalmeir geriet die Diedorfer Hintermannschaft ins Schwimmen und Keeper Sebastian Menacher parierte wiederholt glänzend. Zum Schluss war es wiederum Florian Thalmeir, der mit einem Abstauber-Doppelschlag für einen am Ende etwas zu hohen 4:1-Heimerfolg sorgte (90./90+2.). – Zuschauer: 50. (akö)

TSV Pfersee – TSV Zusmarshausen 0:2 (0:0). Erneut blieb die beste Defensive der Liga ohne Gegentreffer und war der Grundstein für den sehr engen Auswärtserfolg. Zweimal musste jedoch das Aluminium retten und einmal Keeper Raif Husic vor dem völlig frei stehenden Philipp Schmid (44.) sein ganzes Können unter Beweis stellen, um die weiße Weste zu wahren. Zusmarshausen kam in ersten Durchgang kaum zu Chancen, taute erst nach dem Seitenwechsel etwas auf. Folgerichtig hatte Valentin Jaumann in der 72. Minute mit einem Kopfball die größte Gelegenheit, doch Keeper Michael Linhardt vereitelte sensationell. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, setzte sich Benedikt Schmid am langen Pfosten nach einem Eckball durch, scheiterte am erneut stark reagierenden Linhardt , doch Max Drechsler staubte zum umjubelten Führungstreffer ab (87.). Quasi mit dem Schlusspfiff gelang dem agilen Alex Storzer mit einem frechen Freistoß unter der Mauer hindurch sogar noch das 2:0, das die Zusser durch die Niederlage von Lagerlechfeld wieder ganz nah an die Spitzengruppe heranbringt. – Zuschauer: 50. (nff)

TSV Königsbrunn – SV Ottmarshausen 2:1 (1:1). In einer zerfahrenen und durch viele Spielunterbrechungen wegen Foulspiels gezeichneten Partie ging der SVO durch Danijel Milicevic in Führung. Anschließend zeigten sich aber die Königsbrunner als die aktivere Mannschaft. Nicht unverdient fiel daher in der 29. Minute der Ausgleichstreffer durch Stefan Sailer . Bis zum Pausenpfiff blieb der SVO auch weiter unter Druck, insbesondere auch deshalb, weil er mit der robusteren Gangart der Hausherren seine liebe Mühe hatte. In der zweiten Hälfte erarbeitet sich der SVO mehr Spielanteile und hervorragende Torchancen durch Marco Spengler und Lucas Hackl . Dass diese nicht zu Erfolgen genutzt wurden, rächte sich in der 63. Minute nach einem unnötigen Ballverlust an der Mittellinie, der zum 2:1 durch Stefan Sailer führte. Im weiteren Verlauf vergab der SVO zahlreiche Chancen. Brandgefährliche Fehler im Abwehrverhalten bügelte Torhüter Daniel Kölbl aus. Auch eine Zeitstrafe gegen Emre Yeni konnte der SVO nicht nutzen. (uma)

