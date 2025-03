Rückschlag im Aufstiegsrennen: Anhausen verliert Topspiel

Bis zur 35. Spielminute lief für den Tabellenführer alles nach Plan. Elandra bash hatte die Fußballerinnen des SSV Anhausen im Topspiel gegen den TSV Sielenbach in Führung gebracht. Doch dann kippte das Topspiel zwischen dem Klassenprimus und dem Tabellendritten. Am Ende siegte der Aufsteiger mit 3:1, wodurch Anhausen auch seine Tabellenfühung in der Bezirksoberliga verlor.

