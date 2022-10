SSV Anhausen wirft den Rettungsanker

Plus 5:3-Sieg im Kellerduell der Kreisliga Augsburg weckt neue Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Im letzten Vorrundenspiel der Kreisliga Augsburg kam der SSV Anhausen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu einem sehr wichtigen und verdienten 5:3-Auswärtssieg beim TSV Königsbrunn. Mit einem am Ende gerechten 1:1-Unentschieden endete das Verfolgerduell zwischen dem TSV Zusmarshausen und dem FC Königsbrunn.